Обнаженная Аллегрова на "Новой волне" шокировала Панайотова

Александр Панайотов представил дуэт с Тиной Кузнецовой «Если он уйдет» на конкурсе «Новая волна — 2019» в Сочи.

Выступление Панайотова зрители оценили по достоинству: в момент его выхода на сцену казалось, что знаменитая цена New Wave Hall пошатнется от бурных оваций.

Сам же Панайотов за кулисами восторгался Ириной Аллегровой. Напомним, что на вечере Игоря Крутого 67-летняя «императрица» вышла в весьма смелом наряде: вырез ее нового платья заканчивался в районе пупка.

фото: Лилия Шарловская

— Мама дорогая, какая секси! — восхитился Панайотов, рассматривая фотографии Аллегровой. — Жаль, я пропустил и не видел ее выступление воочию! Ирина находится в прекрасной форме!

По словам Александра, ходить в таких нарядах Аллегровой сам Бог велел, ведь красоту скрывать нельзя, тем более знаменитостям:

— Мне кажется, сейчас тенденция такая у звезд — раздеваться! — продолжил Александр. — Люба Успенская на недавнем фестивале в Баку тоже выступала в одних чулках. Что касается наряда Ирины, то это смело! В своем возрасте она очень неплохо выглядит! Супер просто!

Надо отметить, что Ирина Аллегрова должна была выступать на «Новой волне» три вечера подряд, но неожиданно улетела из Сочи сразу после творческого вечера Крутого.