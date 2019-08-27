Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым

Актриса Ксения Раппопорт развелась со своим мужем ресторатором Дмитрием Борисовым, сообщает Spletnik.

В браке супруги прожили три года. Документы на развод были поданы в апреле, а в июле союз был официально расторгнут.

Ранее Раппопорт уже находилась в гражданском браке с с актером Юрием Колокольниковым, от которого в 2011 году родила дочь Софию, а свою дочь Аглаю она родила от бизнесмена Виктора Тарасова. Дмитрий Борисов ради женитьбы на Раппопорт оставил в Санкт-Петербурге свою жену и дочь.

Ранее сообщались, что развестись с мужем решила певица Лена Катина.