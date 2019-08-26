Максим Фадеев высказался против "Дома-2", Шурыгиной и "культивирования смерти" на ТВ

Максим Фадеев опубликовал на свой странице в Инстаграм моралистский пост, в котором раскритиковал телевидение, что «ради своих сиротских рейтингов культивирует смерть».

Продюсер высказал недовольство тем, что телепрограммы начинают вспоминать ранее популярных личностей и восхвалять их исключительно после смерти тех и делают на этом рейтинги.

Фадеев пишет, что «принципы морали и нравственности изуродованы», а «общество семимильными шагами деградирует». «Я не могу смотреть на то, что лидерами мнений становятся Шурыгина или герои "Дома-2". Я уверен, что последнее очень сильно скорректировало молодежь на предмет того, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявляет известный продюсер и композитор.

Фадеев пишет, что предпочтет одиночество и отшельничество, чем жить «по новым вводным» в недоверии и грязи. При этом уточняет, что не пытается выделить себя из контекста, а считает себя частью общества и принимает правила игры, но верит, что это можно изменить.

Ранее сообщалось, что Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз и она больше не сможет исполнять его песни на концертах.