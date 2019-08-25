Oxxxymiron объявил об уходе из Booking Machine и прекращении гастролей

Музыкант Oxxxymiron (Мирон Федоров) сообщил, что уходит с поста исполнительного директора лейбла Booking Machin.

Как передает TJournal, об этом исполнитель заявил со сцены на фестивале лейбла.

«Мне вам врать или вешать лапшу на уши — ну просто глупо. Как сильно бы я ни любил и ни уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что на этом наши пути расходятся», — приводит слова Oxxxymiron издание.

Артист также подчеркнул, что у него нет планов «где-либо дальше гастролировать». «Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз», — объявил он.

Объединение Booking Machine, выполняющее функции концертного агентства, было основано в 2009 году. Oxxxymiron начал работать с компанией в 2012 году, а в 2017-ом стал его исполнительным директором. Причину прекращения сотрудничества с Booking Machine исполнитель не сообщил, как и о своих дальнейших планах.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что музыкант принимал участие в согласованной акции оппозиции, которая проходила 10 августа на проспекте Сахарова.