"Свинку Пеппу" оценили в четыре миллиарда долларов

Американская Hasbro купит канадскую Entertainment One, владеющую правами на мультсериал «Свинка Пеппа», за $4 млрд.

Как говорится на сайте компании, акционеры Entertainment One получат по $6,8 за акцию, что на 31% выше их средней цены за последние 30 дней.

Мультсериал «Свинка Пеппа» переведен больше чем на 40 языков и показывается в 180 странах. В Китае он набрал около 34 миллиардов просмотров в местных видеосервисах.

Американский производитель игрушек Hasbro уже владеет такими брендами, как My Little Pony и «Трансформеры», также в портфель компании входит игра «Монополия».

Сумма, в которую оценили «Свинку Пеппу», превышает капитализацию многих компаний из реального сектора экономики, отмечает «Радио Свобода».