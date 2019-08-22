"Сила наглости": ученик Лепса рассказал о своем секрете общения с певцом

Данил Буранов, который представит Россию на «Новой волне» в Сочи, рассказал о своем сотрудничестве с Григорием Лепсом.

Интервью с молодым артистом опубликовало издание StarHit.

Незадолго до конкурса молодой музыкант внезапно ушел от наставника, с которым проработал три года. По его словам, расставание было инициативой Лепса. «Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой», – заявил Буранов.

Отвечая на вопрос о якобы «взрывном» характере Лепса, начинающий артист сообщил, что действительно сталкивался с проявлениями непростого темперамента певца. «Ему на самом деле очень тяжело – вокруг куча людей, но все они, по моему предположению, всего-навсего говорят лишь то, что Лепс хочет слышать», – отметил Буранов. Он рассказал, что нашел подход к Лепсу, смог общаться с ним на равных и говорил то, что «реально» думал, «в силу своей наглости, которую годами взращивал».

Молодой артист сообщил также, что на конкурсе состоится премьера его новой песни «Остановила». Это первый трек, записанный после ухода из продюсерского центра Григория Лепса.

Напомним, 24 августа в Олимпийском парке Сочи стартует Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Сочи принимает конкурс в пятый раз. Специальным гостем открытия конкурса станет певица Наталья Орейро, а на закрытии выступит британская поп-звезда Рита Ора.