Концертный директор Сергей Лавров: Я первый сказал, что Наргиз невменяемая

Конфликт между Наргиз и Максом Фадеевым продолжает набирать обороты. Уйдя от продюсера со скандалом, певица до сих пор не может с ним встретиться, чтобы обсудить судьбу совместных хитов. В том, что стало причиной размолвки артистки и композитора, попытался разобраться наш корреспондент.
Концертный промоутер Сергей Лавров несколько месяцев назад в интервью нашему изданию рассказывал, что с Наргиз работать крайне непросто. Певица почувствовала себя большой звездой, поэтому ведет себя отвратительно. Она, не стесняясь, пьет виски на сцене, курит в гостиничных номерах и просит устанавливать ей в автобусах настоящую кровать. Лавров отказался возить ее на гастроли еще в начале года. А сейчас, узнав о том, что от Закировой отрекся и Фадеев, совершенно не удивился.
– Я первый, кто сказал, что артистка невменяемая, – вспоминает Сергей. – Еще полгода назад предупреждал Макса и всех организаторов. Это начало ее конца.
Между тем звездные коллеги встали на защиту певицы. Лариса Гузеева и Стас Пьеха оставляют ей слова поддержки в социальных сетях.
Поддержала коллегу и певица Мила Романиди. С Наргиз она знакома с юности и ни разу не замечала за ней безрассудного поведения.
– Мы познакомились, когда Наргиз было лет 14–15, – рассказывает Мила. – Она тогда уже тоже пела – выступала в юношеском ансамбле в Узбекистане. Она всегда стремилась к новшествам – юность, задор, брейк-данс... Симпатичная девочка с модной стрижкой! Абсолютно нормальный подросток! В том, что она будет на сцене, никто не сомневался. Наргиз выросла в очень творческой семье Закировых. Мама Луиза Каримовна – народная артистка, которая очень помогала не только ей, но и нам. Тогда мы с Азизой и Кумуш выступали в ансамбле «Садо». Луиза Каримовна нас очень поддерживала, давала советы. Она понимала, что нам непросто, потому что сама была гениальной артисткой.
Романиди не верит, что Наргиз скандалила на гастролях. По словам артистки, вокруг известных людей всегда ходит множество слухов.
– С другой стороны, если у тебя не будет характера, ты не добьешься ничего, – говорит Мила. – Только сильные личности могут стать большими артистами. Тему скандалов я комментировать не могу, потому что свечку не держала. Обо мне тоже много чего говорят! А вспомните, как раздули скандал с Пугачевой в гостинице «Прибалтийская»? А его на самом деле и не было. Что касается их взаимоотношений с Фадеевым, то здесь сказать что-то однозначно невозможно. Он – яркий композитор, она – прекрасная певица с оригинальным голосом. Жаль, что у них так вышло. У них были очень яркие и красивые совместные песни. Наргизка поет правда очень хорошо: настолько душевно, прямо мурашки бегают по коже, когда ее слышишь. Мало кто из наших современных певиц может так спеть.
Мила говорит, что недавно встречалась с Наргиз:
– Мы разговаривали, вспоминали былое. Она мне тогда призналась: «Мила, как же я тебя люблю! Всегда смотрела на твои наряды и восхищалась. Ты так оригинально одеваешься! Я брала с тебя пример».
Никаких изменений в поведении Наргиз певица не заметила. Романиди понимает, что сейчас Закировой будет непросто. Остаться без продюсера в мире шоубизнеса сложно. Но Мила уверена, что Закирова справится со всеми трудностями:
– На первом этапе всегда тяжело оставаться одной. Потому что ты привыкаешь к своему продюсеру, воспринимаешь его как члена семьи. Но Наргиз – волевой человек, у нее все должно получиться. Главное для нее сейчас – найти свой репертуар.