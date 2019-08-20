Концертный директор Сергей Лавров: Я первый сказал, что Наргиз невменяемая

Конфликт между Наргиз и Максом Фадеевым продолжает набирать обороты. Уйдя от продюсера со скандалом, певица до сих пор не может с ним встретиться, чтобы обсудить судьбу совместных хитов. В том, что стало причиной размолвки артистки и композитора, попытался разобраться наш корреспондент.

Концертный промоутер Сергей Лавров несколько месяцев назад в интервью нашему изданию рассказывал, что с Наргиз работать крайне непросто. Певица почувствовала себя большой звездой, поэтому ведет себя отвратительно. Она, не стесняясь, пьет виски на сцене, курит в гостиничных номерах и просит устанавливать ей в автобусах настоящую кровать. Лавров отказался возить ее на гастроли еще в начале года. А сейчас, узнав о том, что от Закировой отрекся и Фадеев, совершенно не удивился.

– Я первый, кто сказал, что артистка невменяемая, – вспоминает Сергей. – Еще полгода назад предупреждал Макса и всех организаторов. Это начало ее конца.

Между тем звездные коллеги встали на защиту певицы. Лариса Гузеева и Стас Пьеха оставляют ей слова поддержки в социальных сетях.

Поддержала коллегу и певица Мила Романиди. С Наргиз она знакома с юности и ни разу не замечала за ней безрассудного поведения.

– Мы познакомились, когда Наргиз было лет 14–15, – рассказывает Мила. – Она тогда уже тоже пела – выступала в юношеском ансамбле в Узбекистане. Она всегда стремилась к новшествам – юность, задор, брейк-данс... Симпатичная девочка с модной стрижкой! Абсолютно нормальный подросток! В том, что она будет на сцене, никто не сомневался. Наргиз выросла в очень творческой семье Закировых. Мама Луиза Каримовна – народная артистка, которая очень помогала не только ей, но и нам. Тогда мы с Азизой и Кумуш выступали в ансамбле «Садо». Луиза Каримовна нас очень поддерживала, давала советы. Она понимала, что нам непросто, потому что сама была гениальной артисткой.

Маленькая Наргиз с мамой – популярной в 60-е годы эстрадной певицей

Романиди не верит, что Наргиз скандалила на гастролях. По словам артистки, вокруг известных людей всегда ходит множество слухов.

– С другой стороны, если у тебя не будет характера, ты не добьешься ничего, – говорит Мила. – Только сильные личности могут стать большими артистами. Тему скандалов я комментировать не могу, потому что свечку не держала. Обо мне тоже много чего говорят! А вспомните, как раздули скандал с Пугачевой в гостинице «Прибалтийская»? А его на самом деле и не было. Что касается их взаимоотношений с Фадеевым, то здесь сказать что-то однозначно невозможно. Он – яркий композитор, она – прекрасная певица с оригинальным голосом. Жаль, что у них так вышло. У них были очень яркие и красивые совместные песни. Наргизка поет правда очень хорошо: настолько душевно, прямо мурашки бегают по коже, когда ее слышишь. Мало кто из наших современных певиц может так спеть.

Мила говорит, что недавно встречалась с Наргиз:

– Мы разговаривали, вспоминали былое. Она мне тогда призналась: «Мила, как же я тебя люблю! Всегда смотрела на твои наряды и восхищалась. Ты так оригинально одеваешься! Я брала с тебя пример».

Никаких изменений в поведении Наргиз певица не заметила. Романиди понимает, что сейчас Закировой будет непросто. Остаться без продюсера в мире шоубизнеса сложно. Но Мила уверена, что Закирова справится со всеми трудностями:

– На первом этапе всегда тяжело оставаться одной. Потому что ты привыкаешь к своему продюсеру, воспринимаешь его как члена семьи. Но Наргиз – волевой человек, у нее все должно получиться. Главное для нее сейчас – найти свой репертуар.