Австралийская певица Перукуа выступит с гастролями в Москве.

— Вы сама из Австралии, но весьма популярны у нас в стране и приезжаете в Россию уже далеко не в первый раз, а каково было ваше первое впечатление от России?

— Неоднозначным. Я впервые приехала в Россию, в Москву, в 2011 году. Люди на улицах казались хмурыми и неприветливыми, закрытыми и суровыми. Я поселилась в квартире своего будущего мужа — да, мой в тот момент возлюбленный, а ныне муж — русский! И была в шоке от ее размера: когда я зашла в комнату (это была однокомнатная квартира), я спросила: «И это все? А где остальная часть квартиры?»

Когда поднялась этажом выше, чтобы встретить его родителей (а они жили в другой квартире в том же доме), я понимала, что они мной уже заранее недовольны: я иностранка, которая не говорит по-русски, мне 41 год и я не планирую заводить других детей помимо моей дочери, так что у них не будет внуков. К тому же не планирую жить в России, это значит, что и их сын будет жить вдали от них. И, как несложно догадаться, что наша с родителями первая встреча была весьма холодной. А на следующий день у меня был первый концерт в России. Я не знала, чего от него ожидать, но мой мужчина уверял меня в том, что все будет хорошо.

И действительно, это выступление стало настоящим шоком для меня. Я была тронута до глубины души теплотой, отзывчивостью, щедростью, благодарностью, идущей от аудитории!

На следующие выходные после концерта я провела свой первый семинар для женщин в России. И это был совершенно невероятный опыт. Русские женщины потрясающие — любящие, открытые, готовые меняться, готовые раскрывать в себе красоту своей природы. Они невероятно красивы и сильны. В России по-прежнему чувствуется связь людей с Землей. У вас самые красивые женщины. К слову, и многие русские мужчины хранят в себе мужское начало — тут они, возможно, лучшие в мире.

— Потом эти впечатления как-то менялись?

— Судить о России по Москве — опрометчиво. Только после моего первого тура по вашей стране, который состоялся чуть позже, я смогла составить более полное представление. Сейчас я могу сказать, что проехала с концертами и семинарами Россию от самой западной границы до восточной — побывала во многих городах, а как турист посетила отдаленные уголки, такие как Алтай, Байкал, сплавилась на плоту по сибирским рекам, поднялась на горы Кавказа. Я в абсолютном восторге от России! И теперь стараюсь проводить тут как можно больше времени. Я чувствую мистическую русскую душу. Она близка мне. Да, она прячется за хмурыми лицами, но она глубока, красива и щедра! Я люблю видеть как в России сочетается несочетаемое, как высокий уровень науки и интеллекта уживается с мистикой, древними подходами к целительству, познанию себя.

— Вы подбираете для русских какой-то особенный концертный репертуар?

— Я всегда стараюсь включить в выступление пусть и короткое, но исполнение моих песен на русском. Я не говорю по-русски, но знаю алфавит и около тысячи слов, так что на куплет меня хватает.

В России тема любви, отношений, брака, романтики особенно сильна. Мой репертуар всегда отражает эту тему! В этом плане у меня русская душа — для меня это тоже самые важные темы. Плюс вся моя жизнь — отражение ведущего меня провидения, мистики и чудес, что уж может быть более русским более близким для русской души?

Интересно, что мой голос обладает весьма необычными мистическими способностями, поэтому переживания аудитории так сильны глубоки и целостны на моих выступлениях — это, к слову, неоднократно подтверждено русскими учеными. Да и моя встреча с теперь моим русским мужем, а она случилась в Индии, — результат крайне мистического потока событий.

Совсем скоро в Москве я представлю новую программу с симфоническим оркестром. Позже буду выступать в Екатеринбурге, Челябинске и Санкт-Петербурге.

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19 октября, Москва, «Крокус Сити-холл»