PaRUS-2019 в Дубае

Светлана Лобода станет хедлайнером фестиваля PaRUS-2019 на берегу Персидского залива Индийского океана в Дубае. Зрители фестиваля увидят её концерт-феерию уже 1 ноября. Интриги добавляет то, что в качестве гостя с ответным визитом ожидается лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, об отношениях с которым ходило немало сплетен, а также то, что в прошлом году Светлана не смогла выступить на фестивале по причине операции, когда из больницы ее забирал Тиль, добавив накала обсуждениям.

PaRUS-2019 пройдёт в Дубае c 31 октября по 3 ноября в третий раз. Он соберёт на уникальной открытой площадке с видом на главную достопримечательность города тысячи поклонников музыки разных жанров. Юбилейный фестиваль обещает ещё больше премьер, ещё больше концертов, ещё больше эмоций от общения с любимыми исполнителями и легендарными коллективами.