Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности

Актер Анатолий Пашинин, принимавший участие в войне в Донбассе, снимается в Украине и Беларуси, говорит его директор.

Заявление Юлии Павловой цитирует российский телеканал «Звезда»: «Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на "Беларусьфильме"».

Анатолий Пашинин с 2014 года живет в Украине, принимал участие как доброволец в войне в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины. Он неоднократно выступал с резкой критикой политики РФ в отношении Украины и, как следствие, много раз становился жертвой вбросов фейков со стороны пропагандистских источников в России, которые сообщали о его якобы бедственном положении.