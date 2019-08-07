Рождественскую комедию "Один дома" переснимут под современного зрителя

Исполнительный директор компании Disney Боб Айгер сообщил о планах на съемки римейка рождественской комедии «‎Один дома», передает Русская служба Би-би-си. Также он заявил о готовящемся перезапуске трилогии «‎Ночь в музее», фильмов «‎Дневник слабака» и «‎Оптом дешевле», но не уточнил даты начала производства.

Айгер уточнил, что сюжеты фильмов будут адаптированы под новое поколение зрителей.

Напомним, комедия о противостоянии 8-летнего мальчика и грабителей «‎Один дома» впервые вышла на экраны в 1990 году.

Обновленный «‎Один дома» станет следующим в череде римейков кассовых фильмов. Ранее Disney представил на суд зрителей новых «‎Короля Льва», «‎Алладина», «‎Золушку», «‎Красавицу и чудовище», «‎Алису в стране чудес». Последние две экранизации принесли компании около миллиарда долларов.

При этом Disney сообщает, что доходы компании падают. Огромная часть средств идет на операционные расходы к запуску стримингового сервиса, который должен составить конкуренцию Netflix.