Дженнифер Лопес увезла из Москвы золотой микрофон

Концерт поп-дивы Дженнифер Лопес на «ВТБ Арене» в Москве 4 августа и очаровал, и разочаровал одновременно.

Одна из самых успешных певиц и актрис современности Дженнифер Лопес выступила в столице спустя семь лет. Последний раз она приезжала к нам в ноябре 2012 года, когда после шоу была приглашена на вечеринку в Crocus City Mall. Ее прихода туда тогда ждали и Роберт де Ниро, и Феликс Баумгартнер, да так и не дождались: Лопес либо совсем не явилась на мероприятие, либо была там настолько спрятана, что ее не заметила даже корреспондент «Собеседника», проникшая в самый центр банкетного зала.

Выяснить тайну того вечера спустя семь лет также не удалось: в этот приезд Дженнифер тоже пряталась ото всех. По Москве не гуляла, с фанатами не фотографировалась категорически, но особо быстрым и настойчивым раздавала автографы.

Впрочем, в этот раз от нее и не открытости, а ждали шоу. И снова не дождались. Ценник на стадионе «Динамо» был стандартный — от семи тысяч за билеты (минимальная стоимость, как обычно, у танцпартера), а вот концерт для уровня звезды был слабоват: мало того, что выступление задержали на полтора часа, так еще и на разогреве были некие Arsenium&Mianna, Alina Artts, Genimi — кто знает этих артистов? В прошлый раз народ перед Джей Ло разогревала хотя бы Анна Седокова.

Пели неизвестные меньше часа, а вторую половину ожидания просто крутили песни популярных исполнителей типа Билли Айлиш. Потом, когда, казалось, уже вот-вот должно начаться, на экраны пустили... рекламу какой-то телепередачи, которое, судя по всему, ведет артистка, потом — рекламу какой-то картины, где она, судя по всему, недавно снялась, потом просто какие-то ролики. Зрители мерзли.

Но после всей этой тягомотины Дженнифер Лопес согрела сразу. Зажгла с первых же секунд в обтягивающем брючном костюме в стразах. Не стала тянуть и с признанием в любви России и россиянам.

Однако очарование от первой песни быстро прошло, и вот почему. Во-первых, Дженнифер Лопес практически не пела свои главные хиты от начала до конца, а только выдержки из них на манер попурри. Только заслышишь любимую песню детства, достанешь телефон, чтобы записать на память — а она уже и закончилась и на смену пошло что-то незнакомое и невразумительное.

Во-вторых, одни костюмы со стразами сменялись... другими костюмами со стразами. Менялись лишь их цвет и — слегка — расположение на теле. Но выглядели они все как «привет из 90-х».

В-третьих, вокал, который был делегирован бэк-вокалисткам и фонограмме. И, наконец, спецэффекты, ведь шоу Джей Ло — это всегда вау! А вот в Москве — только светолучи, как на подмосковной дискотеке лет 15 назад.

Но все это с лихвой компенсировало одно, вернее одна часть тела. Та самая — самая знаменитая и застрахованная в мире. Ею Дженнифер крутила так, что дух захватывало. И в это в 50 лет! Да и вообще фигура у нее что надо: не худая, не толстая, в самый раз.

С такими формами очень сложно было заметить еще одну деталь, но мы заметили: пела Лопес в золотой микрофон, усыпанный бриллиантами, который ей подарил Тельман Исмаилов еще в 2006 году за выступление у него на 50-летии. Его (микрофон) Джей Ло привезла и увезла с собой, сентиментальная.