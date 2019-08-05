Ди Каприо посоветовал начинающим актерам смотреть как можно больше фильмов

Леонардо Ди Каприо посоветовал молодым актерам равняться на великих предшественников и смотреть как можно больше фильмов.

«Смотрите фильмы, изучайте то, что было сделано до вас. Попробуйте сравнить себя с величайшими, начните с этого», – заявил актер в интервью изданию Daily Mirror.

По словам Ди Каприо, он не устает поражаться тому, как много достижений было совершено в кинематографе. «Прежде всего, я советую помнить, что все сделанное вами выжжено на пленке и остается в истории», – подчеркнул он.

Актер добавил, что в киноиндустрии не обойтись без элемента везения. Говоря о начале своей карьеры, актер рассказал, что чувствовал себя аутсайдером. «Это было похоже на мифический мир, в котором вдруг появляется волшебная фея-крестная, чтобы забрать тебя», – признался Ди Каприо.

Фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, где актер снялся в одной из главных ролей, Ди Каприо назвал возвратом «к разновидности голливудских эпосов, которые мы больше не увидим».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Леонардо ди Каприо опубликовал в своем инстаграме видео от издания The Guardian, призвав обратить внимание на пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.