Баста посвятит Цою трибьют в Кремле

6 октября на сцене Кремлевского дворца пройдет трибьют легендарной группе «Кино» «Звезда по имени солнце».

Организаторы растягивают интригу – список участников концерта оглашается постепенно. Среди уже объявленных – «Симфоническое кино» Юрия Каспаряна и группа «Сплин». Теперь их компанию пополнил Василий Вакуленко (Баста).

«Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций, – говорит музыкант. – Первая песня «Кино», которую я услышал – «Пачка сигарет». Ее и еще несколько треков я исполню на этом концерте. Быть участником такого выступления – большая честь для меня».