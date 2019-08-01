Организаторы планируют превратить "Нашествие"-2020 в карнавал

Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ», отметивший в этом году 20-летний юбилей, грядущим летом станет костюмированным.

Главной темой фестиваля, который пройдет летом 2020 года, станет карнавал. Список артистов, которые выступят на фестивале, планируется начать анонсировать уже осенью.

Одной из составляющих «карнавализации» фестиваля станет то, что он откроет двери поклонникам популярной культуры, посвященной фантастике, кино, комиксам и компьютерным играм и станет огромной площадкой для творчества и шансом оказаться в образе своих любимых героев. «Фестиваль стирает все барьеры и правила, превращается на один год в костюмированный праздник жизни», — сообщает пресс-служба «НАШЕго радио».