Алибасов назвал слишком "хлопотной" идею судиться с производителем "Крота"

Продюсер Бари Алибасов решил не подавать в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот».

Напомним, впервые о том, что супруга отравившегося химикатами Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина намеревается подать в суд на производителя средства «Крот», сообщал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин. При этом помощник Алибасова Сергей Моцарь, который приехал после звонка артиста к нему домой и вызвал скорую помощь, отметил, что бутылка со средством внешне напоминала питьевой йогурт, который обычно употреблял продюсер, а сама жидкость не имела резкого химического запаха.

Как передает ТАСС, сам Бари Алибасов после произошедших с ним событий отказался от идеи судиться с производителем «Крота».

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — сказал он, добавив, что в настоящее время чувствует себя хорошо.