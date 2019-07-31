Панки возвращаются в город!

В центре внимания
// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
Куда девать новых сахаровых и солженицыных
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Дочь Путина вышла из тени

Новости дня

31 июля, среда

[12:45]ГИБДД опубликовала карту устройств видеофиксации
[12:39]Памфилова заявила, что Путин разрешил ей "посылать" тех, кто давит на ЦИК
[12:07]Оппозиция планирует провести две акции протеста 3 и 10 августа
[12:05]Силовики изымают флешки и планшеты при обысках у участников митинга 27 июля
[08:53]Полиция проверяет гибель двоих детей под колесами поезда под Москвой
[08:44]Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Навального после ареста
[08:34]Сеул выясняет тип ракет, испытания которых вновь прошли в КНДР
[08:25]SSJ с 95 пассажирами на борту экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя
[08:15]Советник Трампа объявил об "официальном конце" ДРСМД со 2 августа
[08:00]ФСБ и СК могут отпустить украинских моряков под личное поручительство Денисовой
[07:45]Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в жилом доме под Тюменью
[07:27]Дожди, +14 градусов и ветер до 15 м/с пообещали москвичам 31 июля

30 июля, вторник

[18:09]Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы
[18:07]Мужчин оштрафовали на тысячу рублей за муляж бомбы на пути Путина
[17:44]Около четверти россиян рассказали об ухудшении своего материального положения
[17:42]Независимого кандидата Сергея Цукасова сняли с выборов в Мосгордуму
[17:23]СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акцией 27 июля
[17:13]С начала года из Антальи эвакуировано восемь тяжелобольных россиян
[17:02]Суд отправил под арест более 60 участников акции 27 июля
[16:59]Любовь Соболь предложила альтернативу митингу 3 августа
[16:57]В Подмосковье четырнадцать человек отравились неизвестным веществом
[16:55]В московском метро за день упали на рельсы три пассажира
[16:55]Центр "Досье" назвал предполагаемых пособников в убийстве журналистов в ЦАР
[16:00]Навальному отказали в выпуске из под ареста для лечения
[15:59]Режим ЧС в связи с лесными пожарами ввели в четырех регионах России
[15:39]Дедушка раскаявшегося в разбое офицера ФСБ выдал 1,3 миллиона рублей
[15:38]Собянин выразил благодарность полицейским, работавшим на митинге 27 июля
[15:05]В Подмосковье проверили информацию о ребенке, запертом в камере хранения
[15:04]Владимир Машков прокомментировал закон о госзакупках в сфере культуры
[15:03]Михаила Светова задержали сразу после встречи в мэрии о митинге 3 августа
[14:15]В Украине умер советский разведчик, первым получивший образцы Эболы
[14:12]300 человек эвакуировали из "Авиапарка" после пожарной тревоги
[14:09]Кокорин и Мамаев планируют назвать команду в честь герба Белгородской области
[14:08]Эксперты предсказали пять вторых туров на губернаторских выборах в сентябре
[14:06]"Дождь" рассказал о финансировании губернаторов-самовыдвиженцев "Единой Россией"
[12:36]Бывшего замдиректора ФСИН Коршунова осудили на 7 лет за махинации с обувью
[12:27]В Калужской области в одном из детских садов обнаружена кишечная палочка
[11:54]Участок федеральной трассы "Сибирь" в Тулуне закрыт из-за паводка
[11:32]Рубль демонстрирует незначительную динамику на фоне подорожания нефти
[11:28]Организаторы митинга на Лубянке отказались от предложений мэрии


Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Как обустроить пространство для домашних занятий школьника
Фото: Global Look Press
Поможет ли "Светофор" найти полезные продукты?
Фото: Shutterstock
Как не нажить болячки и не получить травмы на даче
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кешбэк
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Алла Пугачева // фото: Global Look Press
Всё еще икона стиля: модельер – о шести образах Аллы Пугачевой
Фото: Shutterstock
Как бороться с перегрузкой в период отпусков: восемь советов

Панки возвращаются в город!

Шоу-бизнес
10:51, 31 июля 2019

Фестиваль «Панки в городе», собравший тысячи зрителей в прошлом году, возвращается! 10 августа 2019 года с 15:00 и до поздней ночи на севере Москвы снова ожидается обилие бунтарей и свободолюбивых борцов с системой.

В этом году у фестиваля сразу два хедлайнера – к уже венчашему прошлогоднее шоу НАИВу добавились не менее легендарные «Тараканы». Тряхнет стариной группа «Смех», также на сцену выйдут прошлогодние участники – «Порнофильмы», «Йорш», F.P.G. и другие.

Кроме того, «Панки в городе» сменят локацию – в 2019-м фестиваль пройдет в Бизнес-парке «Правда, 24».

Вести фестиваль будет известный журналист и блогер Юрий Дудь.

 

Поделитесь статьей:
Борис Джонсон // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Политика в стиле "держите меня, я психический": чего ждать от Бориса Джонсона

Читать далее >

Бари Алибасов // фото: Андрей Струнин

Шоу-бизнес

Бари Алибасов отрекся от жены

Читать далее >

Шоу-бизнес

Панки возвращаются в город!

Читать далее >

Политика
Соболь голодает. А Элла слушает, да...
Памфилова заявила, что Путин разрешил ей "посылать" тех, кто давит на ЦИК
Силовики изымают флешки и планшеты при обысках у участников митинга 27 июля
Оппозиция планирует провести две акции протеста 3 и 10 августа
Общество
Опасные собаки, футболки, флешки и путешествия: обзор юридических новостей
Дожди, +14 градусов и ветер до 15 м/с пообещали москвичам 31 июля
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акцией 27 июля
Центр "Досье" назвал предполагаемых пособников в убийстве журналистов в ЦАР
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российская история продолжает быть избыточно наглядной: ровно 27 июля российский президент опустился на дно. Это не только тактическая ошибка – это еще и незнание истории


Культура и ТВ
"Однажды в Голливуде": Квентин Тарантино и альтернативная история
Владимир Машков прокомментировал закон о госзакупках в сфере культуры
Владимир Соловьев готовится стать гражданином Италии?
Екатерина Гусева сравнила свою героиню в "Двое против смерти" с монстром
Шоу-бизнес
Панки возвращаются в город!
Mon amour, я люблю тебя: Rammstein "подожгли" и "осеменили" Лужники
Сергей Соседов: "Жара" Эмина Агаларова – полная деградация шоу-бизнеса!
Политика в стиле "держите меня, я психический": чего ждать от Бориса Джонсона

Здоровье
Как правильно выбрать арбуз?
Все,что нужно знать о женском здоровье
Врачам хотят выплачивать по тысяче рублей за каждый выявленный случай рака
Число посетителей павильонов "Здоровая Москва" может вырасти до полумиллиона
Туризм
Погуляй винными дорогами
С начала года из Антальи эвакуировано восемь тяжелобольных россиян
Почти трети россиян не хватает денег на поездку в отпуск
На авиакомпанию Utair намерены подать иск о банкротстве
Авто
"ГУМ-Авторалли" – 2019 на Красной площади: фоторепортаж
ГИБДД опубликовала карту устройств видеофиксации
Российские пассажиры призвали заблокировать BlaBlaCar из-за нелегалов
Автопарк московского каршеринга за год увеличился вдвое
Недвижимость
"Ветхое жилье" больше не значит "аварийное"?
"Дачную амнистию" продлили до марта 2021 года
Более половины россиян хотели бы приобрести дачу
"Вторичное" жилье становится приоритетнее на московском рынке недвижимости
Читайте также
Свежий номер

Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Про "Курск" по крайней мере известно, что его погубил страшный взрыв // Фото: Валерий Зуфаров
Спасите наши души. Почему тайны флота не всплывают на поверхность
Настя Ивлеева // кадр: вДудь / YouTube
Дети хайпа. Как выбилась в звезды Настя Ивлеева – "девочка с яйцами"
Александр Масляков – старший // Фото: Global Look Press
Империя Масляковых под ударом. "АМиК" могут лишить прав на КВН
Мария, Ангелина и Кристина // фото: агентство «Москва»
Против сестер Хачатурян ополчилась семья
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Андрей Смирнов // фото: Global Look Press
Андрей Смирнов:
Прошлое будет возвращаться, пока мы не сведем с ним счеты
Александр Ширвиндт // фото: Андрей Струнин
Александр Ширвиндт:
Юбилейное безобразие переживу на даче
Татьяна Устинова // фото: «ТВ Центр»
Татьяна Устинова:
Я не пишу детективы, а рассказываю истории с тайной
Михаил Полицеймако // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Михаил Полицеймако:
Людей приучают быть тупым стадом


Шишкан (третий слева) с Семиным, Гергиевым и Газзаевым
Вор Шишкан – лучший друг звезд?
Баста // фото: Global Look Press
После скандала с травой Баста решил возродить СКА
Владимир Соловьев // фото: Global Look Press
Владимир Соловьев готовится стать гражданином Италии?
Бари Алибасов // фото: Андрей Струнин
Бари Алибасов отрекся от жены
Фото: Global Look Press
"Кремль. Путину". Спасите от шума!

кадр из заставки сериала
Сериалу "Санта-Барбара" – 35 лет. Как сложились судьбы актеров?
Коляска, костыли… пошел! Житель Ельца восстановился вопреки прогнозам врачей
Фото: Global Look Press
Губернаторские боты. Как главы регионов покупают любовь в интернете
// фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press
По вине мужчины женщины каждую ночь теряют по три часа сна
"Заезд на инвалидных колясках" во главе с мэром позвали на восток Тагила