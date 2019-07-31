Панки возвращаются в город!

Фестиваль «Панки в городе», собравший тысячи зрителей в прошлом году, возвращается! 10 августа 2019 года с 15:00 и до поздней ночи на севере Москвы снова ожидается обилие бунтарей и свободолюбивых борцов с системой.

В этом году у фестиваля сразу два хедлайнера – к уже венчашему прошлогоднее шоу НАИВу добавились не менее легендарные «Тараканы». Тряхнет стариной группа «Смех», также на сцену выйдут прошлогодние участники – «Порнофильмы», «Йорш», F.P.G. и другие.

Кроме того, «Панки в городе» сменят локацию – в 2019-м фестиваль пройдет в Бизнес-парке «Правда, 24».

Вести фестиваль будет известный журналист и блогер Юрий Дудь.