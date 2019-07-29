Премьера первого в России бродвейского site-specific мюзикла «Первое свидание» состоится 24 сентября в Театре МДМ. Главные роли исполнят звезды мюзиклов Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Олег Савцов, Алексей Бобров, Юлия Ива и другие.

Постановка станет новым проектом театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева, компании «Фэнси Шоу» и Театра МДМ. Мировая премьера мюзикла «Первое свидание» состоялась в Сиэтле в 2012 году, всего через полгода искрометная комедия о любви в большом городе открылась на Бродвее. История свидания вслепую от сценариста популярного сериала «Сплетница» Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера (авторы Disney) снискала популярность в ряде стран: Соединенные Штаты, страны Латинской Америки, Великобритания, Франция, Австрия, Япония, Австралия и другие. Однако везде спектакль ставили в традиционном формате — на театральной сцене.

...Родственники, обеспокоенные личной жизнью главных героев, устроили им свидание вслепую. Он — трудоголик и работает на Уолл-стрит, она — сотрудница галереи современного искусства. И вот послушный мальчик из хорошей еврейской семьи, привыкший слушаться старших, сталкивается с поклонницей йоги со страстью к творчеству. У обоих за плечами неудачные отношения: его бросила невеста прямо у алтаря, а ей постоянно попадаются бунтари и плохие парни. Конечно, стеснительный сотрудник банка не похож на голливудского актера, а раскованная девушка в провокационном наряде определенно не понравилась бы (уже почившей) религиозной бабушке. Но несмотря на неловкие паузы и глупые шутки, герои уже танцуют свой первый танец...