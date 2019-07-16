Тамара Гвердцители попыталась объяснить итоги конкурса "Славянский базар"

Конкурс молодых исполнителей на витебском фестивале «Славянский базар» завершился безоговорочной победой Адильхана Макина из Казахстана (178 баллов, гран-при и 20 тысяч долларов США). Однако распределение последующих мест (и денежных премий) вызвало в Витебске пересуды: представители Грузии и Израиля набрали одинаковое количество баллов, но жюри решило отдать первую премию и 15 тысяч долларов Георгию Путкарадзе. Израильтянину Илаю досталась лишь вторая премия, причем он ее вынужден был разделить с белорусом Ваней Здонюком (по 5 тысяч долларов каждому), хотя Здонюк набрал на балл меньше.

Россиянин Иван Дятлов занял пятое место (168 баллов), но и он вынужден был разделить третью премию с Дмитрием Бабаком из Украины. Хотя украинец по очкам завершил конкурс вровень с представителями Молдавии и Литвы, которых в итоге наградили лишь дипломами. Право «тасовать» конкурсантов уже после объявления окончательных баллов у жюри в принципе есть.

После конкурса у журналистов было много вопросов к главному арбитру Тамаре Гвердцители. Она ответила на все вопросы в кулуарах «Славянского базара»:

— Почему девушки из Литвы и Молдавии ничем не отмечены?

— Нужно, чтобы на этот вопрос ответило всё жюри. Одной меня тут недостаточно. Я ставила им высокие баллы. Вообще я работала методом поощрения: знаю, как все нервничают и переживают, выходя на сцену. Но это было общее решение.

— А ваше сердце что вам говорит?

— Я была сторонницей того, чтобы дать по три премии: три третьих, три вторых. Но мне показали устав, по которому не разрешается так разделять премии.

— При принятии решения были споры в жюри?

— Было довольно единодушно, коллективно. В современном мире один человек, наверное, не должен распоряжаться судьбами. Проголосовали (при распределении призов) открыто и единогласно. Как могли, честно и достойно провели свою работу.

— Что скажете о победителе?

— Бесспорный и явный лидер — и по баллам, и по ощущениям. В Казахстане, я знаю, умеют поддерживать музыкальные таланты. Думаю, у него хорошие перспективы. Главное, что публике артист нравится.