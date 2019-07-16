Итальянец Пупо чуть не довел режиссеров "Славянского базара" до инфаркта

Участников «Евровидения» фестиваль «Славянский базар в Витебске» больше не собирает в одном концерте. Вместо них решили позвать сборную команду Италии по музыке. Двойник Челентано в концертном зале, несколько артистов на церемонии закрытия...

Однако главный концерт итальянцы дали в понедельник, 15 июля. Это была живая версия стародавней аудиокассеты Romantic Collection: Риккардо Фольи, Savage, Пупо, In-Grid... Итальянские старички, чьи песни вы, бесспорно, знаете, жгут по-прежнему.

Фольи, кажется, пел через боль: показывал, что взмахнул рукой и то ли вывихнул плечо, то ли сустав прихватило. Немудрено: Риккардо уже 71 год. Но ничего: когда надо освободить руки, микрофон все равно заправляет в штаны. Поет, правда, под плюсовую фонограмму. Впрочем, для публики «Славянского базара» это не имеет принципиального значения: главное, чтобы шоу было покруче и имя поизвестнее.

В том, что Savash — итальянец, кажется, усомнился даже ведущий концерта — белорусская телезвезда Денис Дудинский, в совершенстве знающий итальянский язык и обучавший между номерами витебскую публику. Но действительно: исполнитель англоязычных хитов конца XX века «Only You», «Don’t Cry» и «Good Bye» — с Аппенин.

У итальянской музыки — ярко выраженное мужское начало. Возможно, поэтому легендарную песню «Volare» было решено отдать молодой белорусской исполнительнице Ладе Мишиной из Могилева. Аранжировку сделал известный российский композитор Евгений Кобылянский. Эта версия несколько уменьшила экспрессию хита, но экспрессии итальянцам и без того не занимать.

Например, Пупо еле выгнали со сцены. Не хотел уходить. Спел одну песню, вторую, третью, прошелся во время исполнения по всем секторам летнего амфитеатра в Витебске... А потом вытащил местных женщин на сцену. К радости остальной публики долго и уморительно разучивал с ними хореографию к своей знаменитой песне «Gelato al Cioccolato».

За кулисами напряжение нарастало: нужно было готовить площадку к церемонии закрытия. К Пупо подошел Дудинский, шепнул, что пора сворачиваться. Не тут-то было! Артист показывает звукорежиссерам: мол, включайте фонограмму. Организаторы со скрипом, но махнули рукой: ладно, еще одну песню, мол, фиг с тобой. А фонограмма не включается. Пупо снова начинает репетиции. За кулисами мат-перемат: потеряли флешку с записью «Gelato al Cioccolato»!

Через несколько минут песню все-таки включили, витебские тетушки оттанцевали, но неутомимый Пупо и этим не ограничился: зарядил «О Белла чао», уже не надеясь на фонограмму — а капелла. Еле уговорили закончить.

Помимо звезд XX века в Витебск пригласили и молодых итальянцев. Песенка-победитель фестиваля Сан-Ремо 2013 года «Mi servirebbe sapere» в исполнении Антонио Маджо запоминается ничуть не хуже, чем хиты Пупо, Челентано, Кутуньо... Приятно привязчивая вещица. Если еще не слышали, послушайте и убедитесь.