"Сплин" на концерте "Звезда по имени Солнце" в Кремле

В концерте-трибьюте на песни легендарной группы «КИНО» популярные артисты исполнят песни Виктора Цоя, которые вот уже более двадцати лет не теряют своей актуальности.

Песни «КИНО» и сегодня есть в репертуаре многих отечественных исполнителей, каждый из которых придает им новое звучание. Однако концерт в Кремле будет особенным: организаторы до сих пор не раскрывают имена всех участников. Первыми, чье имя было подтверждено, стала группа «Симфоническое кино», которая исполняет песни Виктора Цоя в оркестровой версии с оригинальными гитарными партиями Юрия Каспаряна, гитариста группы «КИНО».

Следующий участник трибьюта, объявленный организаторами в конце июня, – одна из самых популярных групп российской рок-музыки «Сплин».

Но неменьшая интрига вокруг списка участников концерта все еще сохраняется, и по мере объявления других участников шоу публику ожидает еще не один сюрприз.

6 октября, Государственный Кремлевский Дворец