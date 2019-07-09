Татьяна Касаткова будет добиваться повторной экспетизы ДНК ее отца

Выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященный актрисе Галине Стахановой, спровоцировал громкий скандал до выхода в эфир. Москвичка Татьяна Касаткова заявила, что ее отца Николая Махляева похитили редакторы проекта.

В ходе программы был проведен тест ДНК, который доказал родство между дочерью Галины Стахановой Марией и Николаем Махляевым – тем самым «похищенным» мужчиной. В молодости они вместе с актрисой работали в спортивном комплексе «Лужники». Теперь Стаханова уверяет: именно Николай – отец ее дочки.

– После выхода передачи возникло еще больше вопросов, чем было до этого, – сетует Татьяна. – И теперь их очень много в том числе и к семье Галины Стахановой. Если бы она сама приехала к отцу и сказала: «Мы в молодости нагрешили, у тебя есть дочь», то это была бы совсем другая ситуация. Моя мама – женщина благородная, папа – широкой души человек. Тем более Галина Стаханова говорит, что растила дочь одна, потому что человек, от которого она ее родила, был женат. Но она пошла на программу. Надо же было подумать о моей маме, моих детях. Если раньше я еще могла предположить, что Галину Стаханову также обманным путем вовлекли во все это, то сейчас у меня нет никаких сомнений в том, что до эфира она обо всем знала. У меня сейчас задача сделать повторный тест ДНК через суд.

Галина Стаханова не скрывает, что родила Марию в 35 лет исключительно «для себя». Также актриса призналась, что в молодости у нее был роман с режиссером и актером Роланом Быковым. Гипотетически он тоже мог бы быть отцом ее единственной дочери. Но тест ДНК показал другое. В семье самого Николая Махляева обстановка после выхода программы в эфир очень напряженная.

– Мы нервничали три дня, вы не представляете, в каком состоянии моя мама, – продолжает женщина. – Еще неизвестно, как это все отразится на здоровье самого папы. Когда его увезли на программу в наше отсутствие, я кричала на все соцсети, что ему ни в коем случае нельзя давать деньги. Папа всю жизнь был уважаемым, солидным человеком, но на старости лет у него начались проблемы с алкоголем. В его пожилом возрасте уже нельзя человека кодировать, можно только контролировать его действия. Так и было до того момента, пока его ночью не привезли со съемок с деньгами. Еще до программы ему начали наливать, чтобы расположить его к себе и настроить против меня. После съемок у папы был жуткий запой и большой стресс. Сейчас у мамы все-таки получилось забрать у него те деньги, которые ему дали на программе, и он пришел в себя. Получилось, что Галина Стаханова добровольно вытащила все свои грязные трусы на публику, но мы на это не соглашались. До съемок мне дали подписать договор, редакторы сказали, что программа будет посвящена юбилею Галины Стахановой. Договор был составлен очень мелким шрифтом, папа вообще не смог его прочесть. После того как я подписала его, редакторы начали уходить в другую тему. Папа был дико возмущен и не хотел ехать в студию, но они его обработали.

– Татьяна, если все-таки подтвердится еще раз, что Мария – ваша сестра, вы ее примете?

– Тут никаких родственных отношений быть не может. Это просто чудовища какие-то. Я буду продолжать бороться с программой Андрея Малахова. Они работают по мошеннической схеме. Редакторы приехали к нам на дачу с тортиком, расслабили, говорили на какие-то посторонние темы, вошли в доверие. На вид это милые женщины, просто прелесть! А потом они взяли и увезли моего отца без нашего согласия! Хорошо, что у него есть семья. А представляете, если они вот так увозят одиноких людей!

Татьяна Касаткова

– Сколько вашему папе заплатили за эфир?

– Как он сам сказал, ему дали 100 тысяч рублей, 40 он отдал маме. Я не знаю, где остальные деньги, я их планирую вернуть. Я хочу добиться осуждения этих людей, а если по суду еще и будет какая-то денежная компенсация, я ее переведу в любой благотворительный фонд.

– Как вы считаете, Мария похожа на вашего папу?

– Чисто визуально – нет. Я вглядывалась в нее, пытаясь найти в ней отцовские черты. Но она не похожа абсолютно. Мне в соцсети написала девушка, которая училась с ней в одном классе. Так она говорит, что Мария реально всегда была похожа на Ролана Быкова. Я готова признать, что у папы может быть кто-то еще, кроме нас с братом, но тут никакой родственности я не увидела.