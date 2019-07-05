Open-air юбилей "Китайского Лётчика"

Легендарный московский клуб отмечает 20-летие «на выезде». Лайн-ап более чем представительный: среди более чем двух десятков участников — «ДДТ» и «Сплин», Noize MC и Дельфин, Пелагея и Антоха MC, «Кирпичи» и Zdob si Zdub, Tequilajazzz и Markscheider Kunst, «АлоэВера», Найк Борзов и многие другие. Фестивальное поле включит в себя также детский рок-лагерь KidsRockfest, фотозоны и места для отдыха.

Что же до самого повода, то он в рекламе действительно не нуждается: столичный клуб «Китайский Лётчик Джао Да» стал легендарным местом, и уже одно его название многое говорит любителям самых разных стилей музыки. Завсегдатаи концертной афиши клуба, само собой, тоже в списке выступающих артистов юбилейного фестиваля.

9–11 августа, экоферма «Джао Да!Ча» (Ярославская область, Переславский район, вблизи пос. Ивановское; 133 км от Москвы)