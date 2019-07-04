Трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" появился в сети

В интернете появился трейлер киноленты о легендарном советском футболисте Льве Яшине.

Картина под названием «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в российский прокат в 2019 году.

Фильм повествует о жизни великого вратаря после чемпионата мира 1962 года, который прошел в Чили. Роль Яшина в разные годы его жизни сыграли два исполнителя – Александр Фокин и Александр Ермаков. Также в картине задействованы Алексей Гуськов, Галина Беляева, Алексей Кравченко и другие актеры. Режиссер картины – Василий Чигинский.

В феврале Sobesednik.ru писал, что Министерство культуры грозит создателям киноленты штрафом из-за срыва сроков сдачи фильма.

Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР Лев Яшин выступал за московский клуб «Динамо» всю свою карьеру с 1950 по 1971 годы. В составе советской сборной он отыграл 74 матча. Яшин стал единственным в истории вратарем, завоевавшим «Золотой мяч».