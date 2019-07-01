"Национальное Шоу России "Кострома": секрет в деталях!

Уже пятнадцать лет подряд москвичи и гости столицы ждут лето еще и потому, что у них появляется возможность увидеть уникальное Шоу, которое с помощью танца знакомит своего зрителя с российской историей через её многонациональный народ – носителей разных конфессий, жителей разных территорий, создателей разных культур: светской, городской, деревенской, военной, религиозной – «Национальное Шоу России «Кострома»!

50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17 уникальных сценических перевоплощений 7 смен декораций, а также использование виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях. Словно вид в окне поезда, перед взглядом проплывают просторы России от Кавказских гор до Азиатских степей, Северного ледовитого океана и Черного моря, красавицы – реки Волги и могучего Енисея. Вместе с ними меняются люди, их быт, традиции и, конечно, религии.

Номера программы созданы с удивительной профессиональной точностью, а все детали: амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций - мастерами из Чукотки, республики Тывы, Дагестана и Татарстана, что придает особый колорит и таинственность каждому спектаклю.

Но больше всего поражают зрителей, посетивших спектакль «Национальное шоу России «Кострома» хотя бы один раз – удивительные костюмы, в которых артисты появляются на сцене.

Одно из центральных мест Шоу занимает сюита «Легенда севера». Это единственный номер программы, где используются сложные многосоставные костюмы. В течении композиции артисты меняют образ три раза. Всего в ней задействовано 97 костюмов. Каждый из них имеет свое предназначение и раскрывает глубокий смысл культуры народов Севера.

В основе сюжета лежит легенда. «Легенда Севера» дает возможность увидеть историю, рассказанную языком ритуального танца, движениям которого более двух тысяч лет.

Это история о девушке, которую по воле судьбы отец разлучил с любимым, и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, дабы дева осталась чиста. И превратилась она в Седну, покровительницу морских существ, став божеством и великим духом, истово почитаемым охотниками…

Костюм Седны в серебристых тонах, создает образ легенды, сказочности, морского божества. В нем сквозь утонченный облик земной красавицы, можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, скат морской волны и даже силуэт дельфина. Помимо насыщенного символами образа, костюм богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы.

Костюм возлюбленного Седны отображает собирательный образ весенней одежды народов Севера. В нем сочетается оттенки песочного цвета, имитирующие кожу животных. Брюки, куртка, жилетка отделаны мехом, украшены национальными рисунками с помощью аппликации. Самой колоритной частью одежды является обувь охотника. На ногах у него надеты настоящие чукотские унты – оригинальные торбоса из оленьей шкуры.

Колоритный и яркий герой номера – Шаман. Его костюм отображает религиозные одежды и атрибуты народов Севера, символизируя шаманизм, как неотъемлемую часть их культуры. В сценическом воплощении костюма художники использовали большое число металлических оберегов, бахрому и особенный головной убор, придающий ему таинственности.

Это лишь малая часть истории, о костюмах «Национального Шоу России «Кострома» можно рассказывать бесконечно. Но, как говорится, лучше один раз увидеть…

Каждый образ и деталь созданы для того, что история ожила прямо на ваших глазах!