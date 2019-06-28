В пятницу, 11 июля, в уютном зале «Академ Джаз Клуба» на Новом Арбате выступит Сергей Манукян.

Он — мастер отечественного джаза. Его талант признают великие мастера мира. Сергей Манукян — наш Рей Чарльз, смелый экспериментатор, талантливый джазовый пианист! Музыка — его страсть, и этим он делиться со зрителем.

Сергей Манукян — вокалист, исполнитель на клавишных и ударных инструментах, один из мастеров инструментального вокала и настоящая легенда отечественного джаза. Его выступления — это особая магия, которая управляет эмоцией и чувствами зрителей. Каждый его концерт — это новая реальность.

Ему рукоплещут ценители джаза во всех странах мира. Сергей Манукян удостоен многих престижных премий, звания «Лучший джазовый музыкант». Развитие джазового искусства — неотъемлемая часть жизни пианиста и вокалиста.

Сложно найти более азартного и непафосного вокалиста на нашем джазовом небосклоне, чем Сергей Манукян — он всегда готов бесстрашно участвовать в самых нестандартных музыкальных событиях. Поэтому неудивительно, что, будучи уже известным музыкантом, Сергей решил появиться и в шоу «Голос 60+». В результате Сергей Манукян покорил наставников и слушателей своим исполнением песни «Can’t Buy Me Love».