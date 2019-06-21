Киркоров принял роды у Алисы Лобановой

В анонсе поп-король выступает в роли акушера, принимающего роды у вип-роженицы.



Это уже вторая совместная работа Киркорова и Лобановой. Еще недавно вся страна судачила о клипе «Ибица», где тоже снималась известная бизнесвумен. Ролик набрал в Ютубе 23 миллиона просмотров и так взбудоражил общественность, что некоторые представители шоу-бизнеса потребовали лишить певцов звания народных артистов. Но Филипп и Николай Басков быстро реабилитировались, записав извинительный клип о дизлайках.



Алиса Лобанова стала частой персоной в топе музыкальных каналов. Она играла любимую девушку Валерия Меладзе в клипе на песню «Сколько лет, сколько зим». В видео на очередной хит «Градусов» «Быть одной» она предстала в форме стюардессы.



При этом эпатажные роли не мешают Алисе Лобановой руководить одной из крупнейших розничных сетей детских игрушек той.ру, выступать с серьезными проектами на статусном форуме «Синергия. Бизнес», заниматься благотворительностью в рамках своего проекта «Поделись ДоброТОУ».



Видимо, пример британского миллиардера Ричарда Брэнсона, руководителя крупной корпорации Virgin Group, не оставляет равнодушным и наших бизнесменов. А он, например, презентуя свадебный салон Virgin Bride, облачился в подвенечное платье. А продвигая на американский рынок свою Virgin Cola, Брэнсон проехал по Таймс-сквер на танке, а после сказал журналистам: «Вот я прокатился на танке — и все первые полосы газет мои». Так что порой несерьезность серьезных людей может стать катализатором для продвижения их бизнес-империй. Президент Америки Дональд Трамп известен своими ролями в культовых фильмах «Один дома 2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Няня», «Любовь с уведомлением». А в 2013 году политик снялся в клипе Эмина Агаларова.



— Съемки в клипах дают мне новые эмоции, вдохновение и определенный медийный статус, чтоб помогать как можно большему количеству детей, — объясняла свою любовь к российскому шоу-бизнесу Алиса Лобанова.



Фото со съемок клипа:



Просмотр отснятого материала:



На съемочной площадке:

