Собчак и Богомолов показались в свете на глазах у Максима Виторгана

Ксюша Собчак прилетела на «Кинотавр» в Сочи с нынешним воздыхателем Константином Богомоловым. В один из вечеров парочка посетила церемонию закрытия «Короткого метра».

В какой-то момент там появился и бывший супруг звезды Максим Виторган, который тоже приехал на «Кинотавр». Гости замерли: все помнят драку Виторгана с Богомоловым в одном из столичных ресторанов. Однако в Сочи распускать руки актер не стал.

Максим Виторган // фото: Андрей Струнин

За экс-супругой Макс наблюдал со стороны. В тот вечер они даже не поздоровались. А ведь еще совсем недавно Собчак уверяла, что смогла остаться с Виторганом, от которого у нее есть сын Платон, в дружеских отношениях.

Все время, пока шла церемония, Макс был в одиночестве. А Ксюша мило ворковала в обществе Богомолова: смеялась и шутила. По лицу теледивы было заметно, что сейчас она по-настоящему счастлива­.

«Неужели она не понимает, что таким поведением унижает Виторгана?! – вопрошали гости. – А ведь ему сразу говорили: натерпишься ты с Собчак!»