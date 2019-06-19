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Собчак и Богомолов показались в свете на глазах у Максима Виторгана

Шоу-бизнес
06:06, 19 июня 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №23-2019

Собчак и Богомолов // фото: Global Look Press
Собчак и Богомолов // фото: Global Look Press

Ксюша Собчак прилетела на «Кинотавр» в Сочи с нынешним воздыхателем Константином Богомоловым. В один из вечеров парочка посетила церемонию закрытия «Короткого метра». 

В какой-то момент там появился и бывший супруг звезды Максим Виторган, который тоже приехал на «Кинотавр». Гости замерли: все помнят драку Виторгана с Богомоловым в одном из столичных ресторанов. Однако в Сочи распускать руки актер не стал. 

Максим Виторган // фото: Андрей Струнин

За экс-супругой Макс наблюдал со стороны. В тот вечер они даже не поздоровались. А ведь еще совсем недавно Собчак уверяла, что смогла остаться с Виторганом, от которого у нее есть сын Платон, в дружеских отношениях. 

Все время, пока шла церемония, Макс был в одиночестве. А Ксюша мило ворковала в обществе Богомолова: смеялась и шутила. По лицу теледивы было заметно, что сейчас она по-настоящему счастлива­. 

«Неужели она не понимает, что таким поведением унижает Виторгана?! – вопрошали гости. – А ведь ему сразу говорили: натерпишься ты с Собчак!»

поделиться:
Собчак и Богомолов // фото: Global Look Press

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов

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Станислав

политолог

Элиты, пригревшиеся у рычагов власти и механизмов распределения собственности в Украине, вдруг вспомнили, что полномочий у Зеленского как главы государства очень немного

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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ответ на вопрос, почему Галкину разрешили поговорить на «Первом» на серьезные темы, прост: власть его не боится. Вот Немцова боялись, поэтому и убили. А Галкин что? Пусть говорит


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