"Москва – Владивосток"

«Путешествием длиной в целую жизнь» становится музыкальная комедия в постановке режиссера Антона Фигуровского по пьесе Ольги Степновой. Все начинается с поездки издателя Андрея, панически боящегося летать самолётами, через всю страну на поезде. Личная жизнь и бизнес героя успевают полететь кувырком и встать обратно с головы на ноги, причем не один раз — а все из-за сбоя компьютера, который сделал чуть не полстраны претендентами на одно-единственное место в купе...

Семь актеров, задействованных в спектакле — Екатерина Волкова, Пётр Баранчеев, Александр Обласов, Юлия Максимова, Владислав Шкляев, Сергей Шолох и Инга Гамхиташвили, — на протяжении двух часов мастерски перевоплощаются в 17 персонажей. Музыка, танцы и страсти кипят в этом «бомбическом» представлении!

Московский культурный фольклорный центр под руководством Л. Рюминой, 19 июня, 19:00