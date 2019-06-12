Алибасов в тяжелом состоянии, но охотно делает селфи

В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии продюсера группы «На-На» Бари Алибасова спустя неделю после отравления.

По сообщениям медиков, которые цитирует «Росбалт», состояние Алибасова тяжелое, однако температура в течение вчерашнего вечера и сегодняшнего утра нормальная.

Ранее, говоря о состоянии Алибасова после выхода из медикаментозного сна, его сын сообщил, что «говорить из-за ожога он не может, но упорно пытается что-то мычать, машет руками, улыбается». Он также добавил, что пока пострадавший ведет себя как «пятилетний ребенок... В какой-то момент отнял телефон, сделал селфи и был этим очень доволен».

Алибасов уже неделю находится в НИИ им. Склифосовского, у него диагностированы ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Основной версией отравления продюсера остается случайность, по которой он употребил внутрь средство для прочистки труб.