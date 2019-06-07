Sobesednik.ru рассказывает, куда пойти желающим культурного досуга на выходных 7-9 июня в Москве.

Концерты

На крыше павильона «Рабочий и колхозница» 9 июня выступит группа «Обе две». Прославившаяся своим хитом «Милый» (это который «Знаешь, что я делала, пока тебя не было») группа выступит в новом составе: вокалистка Екатерина Павлова и гитарист Дмитрий Емельянов. Публику ждет акустическая программа и любые хиты.

Выставки

В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка американского фотографа Шейлы Мецнер, снимавшей для самых главных глянцевых журналов и знаменитых модных домов. В объективе Мецнер побывали Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон, Ким Бейсингер и другие звезды Голливуда.

Фестивали

8 и 9 июня в Москве пройдет знаменитый фестиваль Faces&Laces, темой которого станет субкультурная генетика. Для гостей фестиваля выступят рэперы Lil Ugly Mane и Wiki, нойз-рокеры из Калифорнии WAVVES, группа Show Me the Body и российские музыканты.

Кино

В Москве проходят заключительный уикенд кинофестиваля Beat Film, за время которого еще можно успеть посмотреть фильмы про рейв в Иране, творчество Эда Ширана, берлинского фейсконтрольщика и многие другие.

На большие экраны на этой неделе вышли фильмы «Люди Икс: Темный феникс», триллер «Мы всегда жили в замке» и ужастик «Дитя тьмы».