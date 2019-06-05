Сергей Лукьяненко: У сериала "Чернобыль" есть посыл "не покупайте у России реакторы"

Сериал «Чернобыль», снятый американским каналом HBO, вызвал особенные чувства у российских зрителей: о нем говорят, его обсуждают, советуют друг другу посмотреть.

Мы спросили у писателя Сергея Лукьяненко, в чем, по его мнению, причина такого жгучего интереса к американскому сериалу «Чернобыль» — многие говорят, что это должны были снять мы, а не «они» там.

— Событие в Чернобыле было огромной человеческой катастрофой, и, может, оно как раз и послужило основной причиной гибели Советского Союза в итоге, — говорит Лукьяненко. — И следить за большой человеческой драмой всегда интересно, к сожалению. А тут еще все было сделано достаточно правдоподобно, по крайней мере внешне. Но при тщательном подходе к деталям, при разительно точном воссоздании быта — то есть советская реальность выглядит гораздо реальнее, чем в исполнении наших кинематографистов, — при этом если серьезно разбираться, то станет ясно, что там огромное количество акцентов смещено. И чернобыльская авария начинает выглядеть не случайностью, хоть и трагической.

Ведь советская атомная энергетика была одной из лучших отраслей в мире. То есть Чернобыль был трагической катастрофой, но она не была обусловлена, так сказать, плохим развитием всего в СССР, и боролись с ней достаточно грамотно, учитывая масштаб аварии. А в сериале это все показано как неизбежное следствие тоталитаризма и «недоразвитости» советской промышленности — мол, ну чего еще можно было ожидать, все вели себя как трусы, подонки и подлецы.

— Ну, я не соглашусь. По-моему, там минимум идеологического нажима. Нет там никакого специального наезда на советский строй. Вполне объективно все.

— Есть, есть. Он там потихонечку проскальзывает. Не на лобовом уровне, но это есть. Те, кто занимался Чернобылем и атомной энергетикой, они все об этом говорят — что при всей точности в деталях идут искажения как раз в основе.

Есть даже точка зрения, что этот фильм отчасти выполняет роль давления на потенциальных заказчиков атомных реакторов — что не надо брать российские атомные реакторы: посмотрите, какие они ненадежные, берите лучше американские или французские. Вот здесь я вижу навязывание определенной точки зрения. Кино всегда является инструментом пропаганды, как сказал еще товарищ Ленин.

Сергей Лукьяненко // фото: Антон Белицкий / Global Look Press

P.S.

Как говорится, позиция спикера может сильно отличаться позиции редакции.

А автор позволит себе высказать и другую точку зрения: с помощью кино, конечно, можно манипулировать сознанием людей, но все же этим сейчас в основном занимается обласканное Минкультом отечественное кино. А сериал «Чернобыль», о котором мы говорим, ничего не искажает.