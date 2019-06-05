Алан Парсонс с новым альбомом

«Создатель саунда Pink Floyd», легендарный британский музыкант, режиссер и продюсер Алан Парсонс даст единственный концерт в Москве в рамках мирового гастрольного тура в поддержку альбома «The Secret».

«Все это время мой лейбл Frontiers упрашивал меня записать новый студийный альбом, и в итоге мы пришли к соглашению, с которым я мог жить», — скромничает Парсонс, предыдущая пластинка которого вышла без малого 15 лет назад.

На московском концерте музыкант представит программу из своих самых известных композиций, вошедших в золотой фонд прогрессив-рока и софт-рока.

Crocus City Hall, 10 июня