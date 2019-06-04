То поем, то пьем. Гарик Сукачев проставился между турами

Гарик закатил вечеринку посреди недели. Пригнал в столичный кинозал «Фитиль» самогонный аппарат и друзей. Гламурная попса так гулять не умеет.

Поводов несколько – окончание тура 59:59, начало нового юбилейного тура GO! в честь собственного 60-летия (стукнет через полгода), презентация нескольких видеоклипов, концертных записей и короткометражек, ну и просто хорошая погода и настроение.

– Опять все скажут, что я главный алкоголик, – сказал виновник торжества, взяв в руки для фотосессии бутылку самогона «Змей Горыныч» с собственным портретом на этикетке. – Кстати, очень коварный напиток! Пейте по чуть-чуть!

Корреспондент «Собеседника» к этому моменту выпил уже раз пять, поэтому ход вечеринки напоминал ерофеевскую нетленку «Москва – Петушки». А как еще, скажите, вкушать рок-н-ролльную тусовку? Профессиональная братия не отставала, активно метала стаканы на стол и периодически выходила на улицу вдохнуть свежего воздуха и впитать приятного московского тепла. Михаил Ефремов запомнится соратникам и случайным прохожим на Фрунзенской набережной прижавшимся к груди Стаса Намина. От нахлынувших чувств.

После разогрева всех позвали смотреть новые видео с Гариком и о Гарике: Сукачев, как известно, дипломированный режиссер, сам снял несколько фильмов и всегда с особым трепетом относился к большим и малым киноформам.

– Мы опять в «Фитиле»! – радостно воскликнул он, когда в кинозал наконец удалось собрать всех посредством колокольчика.

– А санкционировано ли это? – ёрничал севший в первый ряд Ефремов, известный своей иронией к власти. Это, кстати, не мешает ему оставаться в знаменитой тусовке «тушинской братвы», тепло обниматься с друзьями Гарика Александром Скляром и Иваном Охлобыстиным, у которых взгляды на политику противоположные. Ввиду отсутствия на вечеринке Иван Иваныча Михал Олегыч развлекал весь вечер публику соло.

– Наш тур длился 2,5 года, – объявил Гарик. – Молодежь за это время сделала много удивительных работ, и в центре этих работ стоим мы. Раньше не было телефончиков и ютуба. Все смотрели на большие экраны. Мы все любим смотреть кино. Здорово же здесь сидеть!

Сидеть было действительно здорово. Короткометражка, в которой Сукачев сыграл человека по фамилии Гамноедов, повеселила, но десяток концертных видео кряду (кстати, действительно сделанных очень талантливо) осилили не все. Тусовку снова снесло к барной стойке, где уже царствовал Михаил Ефремов.

– Молодежь? – вещал он с мхатовским громоподобием, поднимая бумажный стаканчик. – Я против молодежи! Все, кому за 40 – гондоны! (Пауза.) Ой, то есть наоборот...

И только Сергей Галанин, верный Санчо Панса Гарика, который не мог не прийти на его пати, стоически держал образ примерного рок-н-ролльщика. Будучи трезвым (по крайней мере на фоне остальных), Сергей пытался купить домой пару бутылок самогона с портретом друга на этикетке, упирая на лучшие человеческие качества: «Потому что халява – это нехорошо!»

смотрите также фоторепортаж с вечеринки

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2019 под заголовком «То поем, то пьем».