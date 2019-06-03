27 июня выходит в российский прокат новый полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу воин». Для маленьких зрителей и их родителей будет показана трогательная история о начинающем кунг-фу воине Дошике, который мечтает познать искусство бессмертия, как и его учитель. Но сначала он должен преодолеть свои страхи и победить злодеев.

Действие мультфильма разворачивается в поселении бобов, много лет назад оживленных волшебником Линь Шао, который еще и владеет магическим искусством кунг-фу. Он берется обучать начинающих воинов всему, что знает. Управление стихиями воды, огня, земли и воздуха, полеты на облаках и другие удивительные трюки теперь становятся возможными для всех. Но когда великий учитель покинул своих учеников, жизнь клана бобов сильно изменилась. Жители перестали верить в магию и отказались от кунг-фу.

И только лишь главный герой – Дошик – неустанно идет к своей цели. Он искренне верит в то, что сможет стать великим воином кунг-фу. Наступит день, когда в руках Дошика окажется судьба всего клана и он сможет всем доказать, насколько важна вера в себя и настойчивый характер. Ведь истинный кунг-фу воин ни перед чем не остановится.

Дошик – смешной добряк, и по его внешнему виду не скажешь, что он обладает железной волей. Ему предстоит сразиться с главными злодеями – Черными Бобами, которые хотят стереть с лица земли все поселение клана бобов. Наблюдать за приключениями и самосовершенствованием Дошика очень интересно, зритель начинает по-настоящему переживать за персонажа. Ему действительно по силам многое – и вернуть мир в родную деревню, и спасти свою любимую подругу Сою.

Этот добрый мультфильм не столько про кунг-фу, сколько про то, насколько важно поверить в себя, доверять своему сердцу и найти правильный путь в жизни.