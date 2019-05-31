Анастасия Волочкова: Мэр Анапы решил прославиться за счет моего имени

Глава администрации Анапы Юрий Поляков выступил с серьезным заявлением. Он потребовал отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Образно говоря, Поляков запретил расходовать бюджетные средства на грядущие выступления в городе примы-балерины. Мол, в Анапе есть более серьезные проблемы, на которые нужны деньги.

Корреспонденты Sobesednik.ru позвонили Волочковой, чтобы прояснить ситуацию.

— Никакой официальной отмены по своим спектаклям я не получала, — говорит Анастасия. — Если это так и мои выступления будут отменены, то можно сделать вывод, что мэр Анапы захотел пропиариться на всю Россию на моем имени, показав, какой он рачительный хозяин. Но я никаких переговоров по поводу того, что мои выступления должны быть оплачены за счет бюджетных средств, не вела. Билеты на спектакль продавались в городских театральных кассах. Мэр просто решил прославиться, используя мое имя, чтобы показать, какой он хороший.

По последней информации, концерты артистки в Анапе тем не менее пройдут, более того — планируется еще один дополнительный.

— Я очень рада встретиться с любыми зрителями из Анапы и с нетерпением жду поездки! — говорит Настя.