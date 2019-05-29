NoGravity. Опера-шоу Leonardo

Театральные чудеса эпохи Возрождения, до сих пор способные поразить воображение публики, предстанут перед зрителями в новом спектакле, посвященном гению Леонардо да Винчи.

Ожившие герои фантастической вселенной, созданной гением знаменитого итальянца, и чудеса ренессансной машинерии прибудут в Москву в рамках V международного фестиваля искусств «Вдохновение» dctuj через полторы недели после мировой премьеры шоу на театральном фестивале в Неаполе.

«Танцоры на глазах у зрителей меняют свою форму вопреки законам гравитации и создают невероятные иллюзии, в которых отражены платонические аллегории шедевров самого Леонардо да Винчи», — рассказывает режиссер постановки Эмилиано Пеллисари.

Также музыканты и оперные исполнители на глазах у зрителей создадут музыку эпохи Возрождения. Основой спектакля станут номера, построенные на визуальной эстетике творений Леонардо да Винчи. «Мы воздействуем на аудиторию невероятными магическими сценами, где гравитация полностью отменена, где верха и низа просто не существует, где философские формы строго сочетаются с забавными и удивительными сценами», — говорит Эмилиано Пеллисари.

Зеленый театр ВДНХ, 12–14 июля