Исповедь мстителя

В Московском драматическом театре «Человек» — премьера спектакля «Кроткие» по Федору Михайловичу Достоевскому; ранее уже показанного на фестивалях и отмеченных в числе ста лучших спектаклей России 2018 года.

Режиссер, он же исполнитель главной роли Владимир Скворцов добился сразу двусторонней актуальности, к которой трудно придраться. И со стороны нарратива — мелкие и жалкие, но богатые люди даже спустя полтора столетия через других, хоть и материально бедных, но более духовно щедрых, продолжают мстить миру за свои жалкость и мелочность. И со стороны самой постановки — сбивчивый, истеричный и, как это часто бывает у Достоевского, шизофренический рассказ как никогда с точки зрения современности подходит для исповеди у психоаналитика (Светлана Свибильская). Ну а финал, даже если его знает читатель повести «Кроткая», все равно останется сюрпризом для зрителя «Кротких»...