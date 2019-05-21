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Доренко упокоился на Аллее журналистов

Шоу-бизнес
05:55, 21 мая 2019
«Собеседник» №18-2019

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Корреспондент «Собеседника» побывал на похоронах Сергея Доренко, которые отложились на неделю из-за семейных разборок.

Дочери Сергея Доренко от первого брака запросили повторную экспертизу, подозревая, что журналиста могла отравить его нынешняя жена. Отрицательный результат они уже оспорить не пытались и старались на этот раз держаться подальше как от журналистов, так и от второй семьи Доренко.

В пятницу на парковку Троекуровского кладбища столицы подъезжали не только автомобили с желающими проститься, но и мотоциклы. Очень много мотоциклов. Дополнительное напоминание об увлечении Сергея Доренко, которое сопровождало его всю жизнь до самого конца. Официоза чуть меньше: машина с мигалкой только одна. На ней приехал первый зам. руководителя администрации президента Алексей Громов. Был еще Максим Ликсутов, но куда его относить: к чиновникам или байкерам – вопрос спорный (в 2012 году зам. мэра Москвы задекларировал 5 мотоциклов). 

Несмотря на обширные связи Доренко в госаппарате, пришли проводить журналиста в основном коллеги: Дмитрий Киселев, Александр Любимов, Алексей Венедиктов, Олег Добродеев, Константин Эрнст, последнее слово которого стало самым проникновенным: «Доренко был тонким, нервным мальчиком. Он хотел, чтобы его все любили. Серег, мы тебя любим. Покойся с миром».

Из Кремля журналисту прислали два венка – от администрации президента и от самого президента лично. Но самый большой из венков был все от того же «Первого канала», с которого Доренко был отправлен в отставку после своего самого известного репортажа. Тогда, в 2000 году, после гибели «Курска», досталось всем: и президенту, и армейскому генералитету, и прочим чиновникам, от которых зависели жизнь и безопасность моряков-подводников. Сергей был уволен сразу, как только вышел из студии. 

Он успел поработать и на ВГТРК, и на НТВ, но подробнее всего о его уходе говорили именно на «Первом». Там повторяли запись интервью, освещали в «Новостях» и «Времени». Выпуск программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым получился куда более светлым, чем «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где были нацелены в основном на обсуждение скандала с переносом похорон. На «Первом» все было сделано так, словно кому-то хотелось еще раз подчеркнуть фразу, которую в 2000 году на выходе из кабинета в «Останкино» Эрнст сказал Доренко на прощание (сам Сергей об этом часто вспоминал): Nothing personal («Ничего личного»)...

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2019 под заголовком «Доренко упокоился на Аллее журналистов».

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