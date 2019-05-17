На танцевальном марафоне в московской школе заметили Александра Маршала

17 мая певец Александр Маршал выступил «на подпевке» одного из коллективов на танцевальном марафоне в московской школе.

В пятницу в одной из школ в районе Тропарево-Никулино ЗАО Москвы организовали «традиционный танцевальный марафон» на спортивной площадке. Как сообщалось на сайте образовательного учреждения, «участие принимают 1–8 и 10 классы!»

На видео с праздника, опубликованных в тот же день в социальных сетях, видно, что один из классов пригласил для участия в своем номере популярного певца Александра Маршала.

В итоге, как сообщают с места событий, команда школьников, привлекшая к участию в своем номере именитого артиста, и победила в соревновании. Другими участниками это было воспринято неоднозначно: помощь «звезды» могла дать одной из команд несправедливое преимущество.

По-разному оценили такой конкурс и в соцсетях. «Это на учителей скидываться нельзя, на Маршала — сколько угодно. В следующем году учителя ожидают Мадонну. Или даже Стаса Михайлова», — комментирует новость Telegram-канал «Другой Ролдугин».

Отметим, что на момент публикации новости информации об этом выступлении, к примеру, на странице Александра Маршала в Instagram нет.