Четвероногая литература. 5 книг о домашних питомцах, которые растопят любое сердце

Тема любимых питомцев всегда занимала писателей и людей искусства. Без них свою жизнь не представляли себе почти все великие авторы, которых мы знаем. Тут можно вспомнить и такс Антона Чехова, и вест-хайленд-уайт-терьера по кличке Бронте Джоан Роулинг, и кошечку Джинжер Уильяма Берроуза и даже ручного муравьеда Сальвадора Дали. Питомцам посвящали и продолжают посвящать стихи и увековечивать в прозе — как правило, из этого получаются искренние, трогательные и полные юмора истории, а тема никогда не исчерпывается.

Сегодня собрали для вас пять ярких произведений современных авторов, рассказчиками и героями которых выступают собаки, коты, птицы и даже один удав. Это шанс не только познакомиться с замечательными историями, но заодно изучить творчество самых даровитых писателей наших дней.

Мег Розофф, «Джонатан без поводка»

Сборник «Птичий рынок»

Серия «Коты-детективы»

Григорий Служитель, «Дни Савелия»

Илья Бояшов, «Путь Мури»