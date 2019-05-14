Актер Станислав Садальский заметил в эфире телеканала «Звезда» вопиющий журналистский ляп и рассказал об этом в своем Instagram. Речь артиста получилась жесткой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 13 Май 2019 в 2:33 PDT

«А у оград мертвые с букетами стоят. И тишина. Мертвые хоронят мертвецов. Телеканалу "Звезда" перед несостоявшимися похоронами Доренко встретилась Елена Образцова. С Новодевичьего приехала, надо полагать. Но "Звезда" смог взять у нее интервью. Образцова умерла 4 года назад. Надо было «звезде» добавить: "У оград Ансамбль песни и пляски Александрова в полном составе. Также присутствующая на церемонии "доктор Лиза" поведала журналистам, как в течении тридцати минут проводила реанимацию Доренко...» — возмутился народный артист.

Напомним, 9 мая в возрасте 59 лет ушел из жизни главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Это случилось, когда журналист передвигался на мотоцикле по Москве. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.