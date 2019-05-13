Наталья Подольская рассказала о прекрасных днях на Маврикии

Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками в Instagram снимками с отдыха. На этот раз артистка вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемом провели каникулы в Восточной Африке на острове Маврикий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 12 Май 2019 в 3:04 PDT

Подольская рассказала о трех вещах, которые ее удивили в отпуске. Во-первых, сам Маврикий. Это необыкновенное место прекрасно подходит для отдыха с детьми: легко организовать досуг ребенка, природа очень похожа на Мальдивы, а погода в мае очень комфортная — нет изматывающей жары.

Второе — это книга «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. По словам певицы, теперь она будет с нетерпением ждать экранизации, хотя уверена, что книга всегда сильнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 11 Май 2019 в 7:35 PDT

«Мой сын научился говорить букву Р! Зарэкал в один момент, и с каждым днём все чётче. Все дело в мотивации. Папа пообещал за это костюм Бамблби», — сообщила звезда о своем третьем удивлении.