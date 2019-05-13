Дарья Мельникова публично подстриглась под ноль

Актриса Дарья Мельникова, которая полгода назад стала мамой во второй раз, кардинально изменила внешность. «Обнуление», — лаконично подписала Даша свой пост, больше не оставив никаких комментариев.

Видео, которое она опубликовала в Instagram, представляет собой вполне профессионально снятый клип. Но подписчики страницы Дарьи все равно испереживались.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh) 12 Май 2019 в 4:11 PDT

«Как это офигенно!», «Что за трек?», «Такая же идея у американской актрисы Руби Роуз, так что это просто слизанная идея», «Очень круто! Как будто, так и должно быть!», «Капец, сумасшедшая!» — написали они.

В комментариях «засветилась» дочь Ксении Раппрпорт Аглая Тарасова, сообщив: «Я тоже так хочу». А мужу звезды актеру Артуру Смольянинову стрижка понравилась.