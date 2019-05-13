Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук

Программа телеканала «Россия 1» «Далекие близкие» Бориса Корчевникова была посвящена Любови Полищук. Одним из гостей эфира стал партнер по съемочной площадке актрисы Сергей Жигунов.

Артист рассказал, что Полищук была женщиной невероятной красоты, при этом она никогда не боялась быть смешной на площадке. По его словам, она была женщиной-клоуном, женщиной-праздником. Даже в страшной болезни и в период химиотерапии умудрялась всех веселить на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

«Мы долгое время не знали, что она больна. А когда это стало известно, не понимали, как себя вести, боялись заходить к ней в гримерку. Не знали, что говорить. Я сначала не верил, стал приглядываться к ней. Она испытывала жуткие боли, но никому не жаловалась. В глазах у Любы появился испуг, но она продолжала работать в полную силу. И это был настоящий подвиг с ее стороны. В сцене свадьбы главных героев (последней для нее) она единственное, о чем попросила режиссера – "Можно, я буду иногда присаживаться?"

Когда Люба ушла, было обидно и очень больно. Я тогда думал: почему так рано уходят самые красивые, самые позитивные люди?» — рассказал артист.