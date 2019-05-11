Пуговка из "Папиных дочек" предстала в образе роковой блондинки

С тех пор, как в 2012 году закончился сериал «Папины дочки», самая младшая из девочек Екатерина Старшова, исполнявшая роль Пуговки, больше не снималась в кино. Все это время она занималась фигурным катанием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 28 Апр 2019 в 11:05 PDT

«Самая лучшая команда, — написала Катя в Instagram. — Команда “Алеко”. Мне же до сих пор не верится, что в этом году у меня будет выпускной. Не в школе, как могут подумать многие, кто не так уж и следит за моей жизнью. Выпускной в любимом и родном театре на льду. Посмотрите, сколько нас много!»

За прошедшее время актриса повзрослела и заметно похорошела. В этом легко убедиться, посмотрев фотографии, которые Старшова разместила в своем следующем посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova) 10 Май 2019 в 9:44 PDT

«Красотка», «Шикарная», «Просто бомба», «Мисс сексуальность», — написали поклонники в комментариях.

Напомним, в одном из недавних интервью Екатерина рассказала, что сейчас готовится сдавать ЕГЭ. Она хочет учиться на врача. Сниматься в кино она тоже не против, но комедийные сериалы ей надоели и хочется попробовать что-нибудь другое.