Мария Миронова притворилась вьетнамским экскурсоводом

Актриса театра и кино Мария Миронова, как и большинство российских звезд, посвятила майские каникулы путешествиям. Из множества направлений она выбрала экзотический Вьетнам, который, судя по всему, не является для нее чем-то непознанным.

«Друзья, сегодня я провела первую в своей жизни экскурсию по уникальному месту во Вьетнаме, которое называется Bana Hills. Никогда не думала, что стану вьетнамским экскурсоводом. Интересный опыт», — сообщила звезда у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 9 Май 2019 в 6:15 PDT

Золотой мост (Golden Bridge), на фоне, которого сфотографировалась Миронова, находится в Дананге. Он был открыт всего лишь год назад, но уже стал невероятно популярным у туристов. Уникальность моста заключается в его необычной архитектуре. Он полукруглый и позолоченный, восмипролетный. Высота 1414, длина 150 метров. Мост поддерживается двумя огромными руками, направленными к небу. Руки сделаны из стали, а ладони специально «состарены», чтобы выглядели так, будто они стояли здесь веками.