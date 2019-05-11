Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения

Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Поводом для этого послужил день рождения ее младшего сына. Дени живет и учится в Лондоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 10 Май 2019 в 1:58 PDT

«21 год Денечке! Счастлива быть в этот день рядом с тобой, моя любовь», — написала звезда у себя в Instagram и разместила видео с вручением наследнику праздничного торта со свечами. Счастливая мать, которая выглядит скорее как сестра именинника, попросила сына загадать желание и задуть свечи. Ни старший Никита, ни маленькая Клавдия прилететь на праздник к брату не смогли.

Поклонники отметили, что Дени заметно возмужал и стал похож на свою знаменитую маму.

«Очень симпатичный и достойный парень, мама молодец», «Красавчик. Как быстро летит время», «Детки у Кристины все милые, без пафоса. Дени загляденье!» — поздравили они Кристину в комментариях.