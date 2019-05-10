Сын Олеси Судзиловской написал письмо прадеду-фронтовику

Популярная актриса Олеся Судзиловская — мать двоих сыновей, 10-летнего Артема и 3-летнего Майка. Звезда еще ни разу не показала поклонникам лиц своих наследников. Но зато в честь 9 мая поделилась в Instagram трогательным письмом, которое старший сын Артем написал своему прадеду-фронтовику в рамках школьного задания.

К посту звезда приложила фотографию бабушки Кати и дедушки Миши.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya) 9 Май 2019 в 12:24 PDT

«Я горд, что похож на тебя. Я благодарен тебе, что ты прогнал врагов из нашей страны и освободил нашу Родину от фашистов, которые считали себя лучше всех людей и поэтому уничтожали все другие национальности. Это страшно, так не должно быть. Спасибо тебе, прадедушка Миша, что мы можем играть, отдыхать, что можем учиться! Мы играем в "войнушку", но только играем! Я сделаю так, что войны больше никогда не будет. Прадедушка, не волнуйся, у меня все хорошо. От всех наших привет».

Напомним, Олеся Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Их первая встреча состоялась в 2004 году на ММКФ, но тогда Сергей не решился познакомиться с актрисой ближе. Только через 4 года пару свел Гоша Куценко по просьбе Дзебеня. С тех пор Олеся и Сергей не расставались.