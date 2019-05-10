Станислав Садальский отреагировал на смерть Сергея Доренко

9 мая в возрасте 59 лет погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Это случилось, когда журналист передвигался на любимом мотоцикле по одной из столичных улиц.

Но причиной смерти медики называют не дорожную аварию, а сердечный приступ. Эту информацию чуть позже подтвердил и главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Станислав Садальский высказал свое мнение на этот счет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 9 Май 2019 в 11:44 PDT

«Ужасная новость, умер Сережа Доренко. В такой праздник, в центре Москвы, на Николоямской, на своем любимом мотоцикле, — написал в соцсети Instagram артист. — "Причина не в ДТП, смерть говорят СМИ-естественная, стало плохо с сердцем". Что это?! Молодой, здоровый мужик, спортсмен! Очень похоже на отравление! То, что с Димой Быковым не получилось, получилось с Доренко?! Талантливый, неравнодушный, для него не было авторитетов, он ни перед кем не заискивал, делал, что хотел, говорил то, что думал. Очень уважительно относился к Собянину, ему нравилось все изменения, что происходили в Москве. Сережа… Он приглашал меня работать вместе на радио. Жаль, не случилось… Прости и прощай. Соболезнования родным и близким».